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15:35, 30 мая 2024Бывший СССР

Захарова высказалась о легитимности Зеленского после 20 мая

Захарова: Россия рассматривает Зеленского как главаря киевского режима

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Россия рассматривает Владимира Зеленского как «главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Срок полномочий Зеленского как президента Украины, избранного в 2019 году, истек 20 мая. Президентские выборы в стране так и не объявили.

«Москва рассматривает Зеленского как главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине», — заявила Захарова.

Ранее о легитимности Зеленского высказался президент России Владимир Путин. По его словам, единственной законной властью на Украине в настоящий момент является Верховная Рада и ее спикер.

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