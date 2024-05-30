Заставившего детей встать на колени на детской площадке россиянина задержали

В Воронеже задержали мужчину, который заставил сына бить обидчиков

В Воронеже полиция задержала мужчину, который на детской площадке поставил на колени обидчиков сына и заставил ребенка бить их по лицу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД России по региону.

Собеседник агентства заявил, что задержанным оказался 40-летний местный житель. Правоохранители проводят проверку, во время которой оценят действия мужчины.

30 мая появилось видео с детской площадки в Воронеже. На кадрах мужчина подходит к ребенку и указывает ему рукой, что нужно встать на колени. Затем подходит сын мужчины и бьет мальчика несколько раз по лицу. Впоследствии то же самое происходит и с другим несовершеннолетним, обидевшим сына местного жителя. После этого региональная прокуратура начала проверку.

