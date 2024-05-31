Американским легкоатлетам вручат олимпийские медали россиян

Американским легкоатлетам вручат медали ОИ-2012 после допинг-бана Антюх и Ухова

Американским легкоатлетам Лашинде Демус и Эрику Кайнарду вручат олимпийские медали Игр 2012 года в Лондоне после допинг-бана россиян Натальи Антюх и Ивана Ухова. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Демус получит золото в беге на дистанции 400 метров с барьерами, а Кайнард — в прыжках в высоту. Награды будет переданы на церемонии в Олимпийском парке в Париже 9 августа.

В 2019 году Ухов попал в число 12 российских спортсменов, признанных виновными в применении запрещенных препаратов. Прыгун был дисквалифицирован на четыре года. Антюх отстранили и лишили наград в 2022 году на основе данных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Ранее стало известно, что российский тяжелоатлет Руслан Албегов был лишен бронзовой медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в категории свыше 105 килограммов. Награду передадут южнокорейцу Чон Сан Гюну.