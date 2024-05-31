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19:46, 31 мая 2024Спорт

Чернышенко назвал количество подтвердивших участие в Играх БРИКС стран

Дмитрий Чернышенко заявил, что участие в Играх БРИКС подтвердили 97 стран

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко назвал количество стран, подтвердивших свое участие в Играх БРИКС, которые пройдут в Казани. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, таких государств 97. «Предстоящие соревнования необходимо провести на самом высоком уровне. У Казани огромный опыт организации международных спортивных мероприятий», — заявил Чернышенко.

Ранее правительство Российской Федерации подготовило проект постановления о размере призовых представителям страны, которые станут победителями и призерами Игр БРИКС. За золотую медаль предусмотрена выплата в размере 358,4 тысячи рублей. Серебряные призеры получат 179,2 тысячи рублей, а бронзовые — 107,5 тысячи.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Всего будет разыграно 392 комплекта медалей в 29 видах спорта.

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      Алексей Гусев
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