Клиника Хайдарова выплатит миллионы рублей иностранке за неудачную пластику

Клиника Хайдарова выплатит почти 5 млн рублей пациентке за неудачную пластику

Принадлежащая звездному хирургу Тимуру Хайдарову клиника IQ Plastique выплатит иностранной пациентке пять миллионов рублей за неудачную пластику. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

В беседе с журналистами пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова рассказала, что в результате судебного процесса было заключено соглашение. По ее словам, руководство клиники должно возместить расходы пациента на медицинские услуги и издержки, связанные с рассмотрением гражданского дела, в размере 4 119 319 рублей. Кроме того, медицинскому учреждению необходимо выплатить 880 тысяч рублей в качестве компенсации за причинение морального вреда.

Ранее Наргиз Шахобиддинова, проживающая в Норвегии, захотела сделать абдоминопластику и липосакцию и обратилась в клинику Хайдарова. На второй день после выписки у женщины возникла ишемия с последующим некрозом. Несмотря на это, она каждый день посещала перевязки. На последнем приеме врач не выявил никаких противопоказаний к авиаперелетам и разрешил пациентке улететь в Норвегию. Однако из-за ухудшения самочувствия женщине пришлось обратиться в местное медицинское учреждение. В связи с этим Шахобиддинова решила подать на ООО «Ай Кью Пластик» иск с требованием взыскать 24 миллиона рублей.

В феврале стало известно, что в клинике IQ Plastique была проведена операция по шунтированию желудка продюсеру Петру Гаврилову, который страдал редкой формой ожирения. Через три дня после выписки он почувствовал себя плохо — ему вызвали скорую помощь. Однако медики не смогли спасти пациента. Следственный комитет приостановил деятельность клиники «Ай Кью Пластик» в части оказания услуг, связанных с оперативным вмешательством, и опечатал операционные помещения.