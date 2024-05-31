Клиника Хайдарова выплатит миллионы рублей иностранке за неудачную пластику
Принадлежащая звездному хирургу Тимуру Хайдарову клиника IQ Plastique выплатит иностранной пациентке пять миллионов рублей за неудачную пластику. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
В беседе с журналистами пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова рассказала, что в результате судебного процесса было заключено соглашение. По ее словам, руководство клиники должно возместить расходы пациента на медицинские услуги и издержки, связанные с рассмотрением гражданского дела, в размере 4 119 319 рублей. Кроме того, медицинскому учреждению необходимо выплатить 880 тысяч рублей в качестве компенсации за причинение морального вреда.
Ранее Наргиз Шахобиддинова, проживающая в Норвегии, захотела сделать абдоминопластику и липосакцию и обратилась в клинику Хайдарова. На второй день после выписки у женщины возникла ишемия с последующим некрозом. Несмотря на это, она каждый день посещала перевязки. На последнем приеме врач не выявил никаких противопоказаний к авиаперелетам и разрешил пациентке улететь в Норвегию. Однако из-за ухудшения самочувствия женщине пришлось обратиться в местное медицинское учреждение. В связи с этим Шахобиддинова решила подать на ООО «Ай Кью Пластик» иск с требованием взыскать 24 миллиона рублей.
В феврале стало известно, что в клинике IQ Plastique была проведена операция по шунтированию желудка продюсеру Петру Гаврилову, который страдал редкой формой ожирения. Через три дня после выписки он почувствовал себя плохо — ему вызвали скорую помощь. Однако медики не смогли спасти пациента. Следственный комитет приостановил деятельность клиники «Ай Кью Пластик» в части оказания услуг, связанных с оперативным вмешательством, и опечатал операционные помещения.