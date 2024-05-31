Назван возможный эффект конференции по Украине в Швейцарии

Политолог Суздальцев счел конференцию по Украине негативным событием для России

Несмотря на состав участников, не стоит ожидать полного провала от мирной конференции по Украине в Швейцарии, полагает политолог Андрей Суздальцев. Возможный эффект от международной встречи он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт отметил, что, судя по всему, на конференции не будет ни России, ни Китая, ни президента США Джо Байдена, что резко снижает уровень и представительства, и интереса мировой общественности.

«Я бы не стал говорить о провале. Это уже не первая конференция, и они какие-то эффекты давали. Другое дело, что мы их не учитывали. Главная задача, которую решает Киев, — это консолидация Запада с Югом против России. Они неустанно в этом направлении будут дальше работать. Это опасно. Конференция — шаг в сторону этой консолидации. Понятно, что уровень снижается, не будет Байдена, не будет главы Китая, но остальные приедут, их вынудят. Это негативное для нас событие», — поделился Суздальцев.

По его мнению, Россию так и не пригласят на конференцию из-за достижения определенных договоренностей между Вашингтоном и Киевом.

«Швейцарцы всеми силами пытаются удержаться на позиции нейтрального государства, хотя Швейцария вышла из этого статуса объективно. Они пытаются в эту игру все равно играть и не приглашают Россию, и пытаются заигрывать с нами, заявляя, что Россия здесь не в положении мишени, в которую будут все стрелять. Знаете, смотришь на это так, как будто соседи собрались на банкет, а одного соседа держат за дверью стеклянной, он все видит, а зайти не может, и ему говорят, да, ты постой, мы тебя видим и так далее. Так что швейцарцы как всегда лицемерят», — сказал политолог.

Ранее в Китае отказались принимать приглашение на конференцию, направленную на урегулирование конфликта на Украине. В МИД страны заявили о том, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив.

Конференция по урегулированию украинского конфликта без участия России состоится 15 и 16 июня на курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Целью мероприятия Швейцария назвала стимулирование будущего мирного процесса.

