Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:59, 31 мая 2024Мир

Назван возможный эффект конференции по Украине в Швейцарии

Политолог Суздальцев счел конференцию по Украине негативным событием для России

Фото: Reuters

Несмотря на состав участников, не стоит ожидать полного провала от мирной конференции по Украине в Швейцарии, полагает политолог Андрей Суздальцев. Возможный эффект от международной встречи он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт отметил, что, судя по всему, на конференции не будет ни России, ни Китая, ни президента США Джо Байдена, что резко снижает уровень и представительства, и интереса мировой общественности.

«Я бы не стал говорить о провале. Это уже не первая конференция, и они какие-то эффекты давали. Другое дело, что мы их не учитывали. Главная задача, которую решает Киев, — это консолидация Запада с Югом против России. Они неустанно в этом направлении будут дальше работать. Это опасно. Конференция — шаг в сторону этой консолидации. Понятно, что уровень снижается, не будет Байдена, не будет главы Китая, но остальные приедут, их вынудят. Это негативное для нас событие», — поделился Суздальцев.

По его мнению, Россию так и не пригласят на конференцию из-за достижения определенных договоренностей между Вашингтоном и Киевом.

«Швейцарцы всеми силами пытаются удержаться на позиции нейтрального государства, хотя Швейцария вышла из этого статуса объективно. Они пытаются в эту игру все равно играть и не приглашают Россию, и пытаются заигрывать с нами, заявляя, что Россия здесь не в положении мишени, в которую будут все стрелять. Знаете, смотришь на это так, как будто соседи собрались на банкет, а одного соседа держат за дверью стеклянной, он все видит, а зайти не может, и ему говорят, да, ты постой, мы тебя видим и так далее. Так что швейцарцы как всегда лицемерят», — сказал политолог.

Материалы по теме:
Что такое Международный уголовный суд? Чем он занимается и как к его деятельности относится Россия
Что такое Международный уголовный суд?Чем он занимается и как к его деятельности относится Россия
21 мая 2024
«Для них это чужая война» Почему партнеры Украины не хотят ехать на «саммит мира» и чем это грозит Владимиру Зеленскому?
«Для них это чужая война»Почему партнеры Украины не хотят ехать на «саммит мира» и чем это грозит Владимиру Зеленскому?
28 мая 2024

Ранее в Китае отказались принимать приглашение на конференцию, направленную на урегулирование конфликта на Украине. В МИД страны заявили о том, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив.

Конференция по урегулированию украинского конфликта без участия России состоится 15 и 16 июня на курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Целью мероприятия Швейцария назвала стимулирование будущего мирного процесса.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Удалось спасти сотни жизней». Белоусов рассказал о самой массированной атаке ВСУ на Крымский мост

      Белоусов обвинил Запад в дестабилизации обстановки в Грузии

      Россиянин проломил голову наехавшему на самокате на ребенка мальчику

      Потери Китая от ужесточения торговли с Европой оценили

      В Госдуме назвали условие получения авто бойцами СВО

      Стало известно об участии задержанного в Польше белоруса в боях на Украине

      В Подмосковье автомобиль оккупировали неприятные «пассажиры»

      Миллиардер и политик попал под суд за оскорбление короля

      Российский рынок растерял весь рост за весну

      Самолет с россиянами на борту объявил сигнал срочности в небе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше