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16:05, 31 мая 2024Спорт

Россия оспорила решение Международной федерации хоккея по делу Федотова

ФХР подала апелляцию в CAS на решение IIHF по делу вратаря Ивана Федотова

Фото: Daniel Felipe Kutepov / Globallookpress.com

Федерация хоккея России (ФХР) подала апелляцию на решение Международной федерации хоккея (IIHF) по делу вратаря Ивана Федотова. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело хоккеиста будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде (CAS). Сроки рассмотрения не уточняются.

8 мая дисциплинарный комитет IIHF оштрафовал ФХР на миллион швейцарских франков. Выступление Федотова за ЦСКА сочли нарушением правил международных переходов.

29 марта Федотов перешел в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». Ранее он расторг контракт с московским ЦСКА по обоюдному согласию.

Летом 2022 года попытка Федотова перейти в «Филадельфию» сорвалась. Россиянин должен был отправиться в США, однако его задержали по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого спортсмен отслужил год в Военно-морском флоте и возобновил карьеру в ЦСКА.

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      Анастасия Борисова
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