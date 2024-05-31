Россия оспорила решение Международной федерации хоккея по делу Федотова

ФХР подала апелляцию в CAS на решение IIHF по делу вратаря Ивана Федотова

Федерация хоккея России (ФХР) подала апелляцию на решение Международной федерации хоккея (IIHF) по делу вратаря Ивана Федотова. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело хоккеиста будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде (CAS). Сроки рассмотрения не уточняются.

8 мая дисциплинарный комитет IIHF оштрафовал ФХР на миллион швейцарских франков. Выступление Федотова за ЦСКА сочли нарушением правил международных переходов.

29 марта Федотов перешел в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». Ранее он расторг контракт с московским ЦСКА по обоюдному согласию.

Летом 2022 года попытка Федотова перейти в «Филадельфию» сорвалась. Россиянин должен был отправиться в США, однако его задержали по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого спортсмен отслужил год в Военно-морском флоте и возобновил карьеру в ЦСКА.