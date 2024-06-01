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12:50, 1 июня 2024Спорт

Назван способ быстро накачать бицепс в домашних условиях

Фото: Unsplash

Журналисты «Правда.ру» назвали способ быстро накачать бицепс в домашних условиях. Об этом сообщается в материале издания.

Первым правилом станет регулярность тренировок, при которой нужно заниматься почти каждый день. Второе — правильный подход к упражнениям. Необходимо включать в тренировку не только базовые упражнения, но и изолирующие для максимальной нагрузки на бицепс.

Кроме того, не стоит забывать о разнообразии в подходах и видах упражнений. В частности, можно поднимать гантели за 30 секунд, а можно за 60 секунд.

Ранее тренер-эксперт Светлана Дрогина назвала лучшее упражнение для проработки мышц всего тела. Она рекомендовала делать планку с поворотом.

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      Анастасия Борисова
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