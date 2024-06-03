Порье сломал нос в бою с Махачевым

Американец Дастин Порье сломал нос в бою с Исламом Махачевым на UFC 302

Американский боец смешанного стиля (ММА) Дастин Порье сломал нос в поединке с россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 302. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам спортсмена, он перенес несколько операций. «Надеюсь, что мне не придется проходить через этот процесс снова, но я чувствую, что кость находится не там, где должна быть», — заявил Порье.

В ночь на воскресенье, 2 июня, Махачев победил Порье в главном поединке турнира. Россиянин одержал победу удушающим приемом в пятом раунде и третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

32-летний Махачев одержал 26-ю победу в карьере, в его послужном списке одно поражение. 35-летний Порье проиграл девятый бой в ММА, в его активе 30 побед. Еще один поединок с его участием признан несостоявшимся.