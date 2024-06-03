Посол России назвал нового президента Мексики готовым к сотрудничеству с Россией

Посол Софинский: Россия видит конструктив у нового президента Мексики Шейнбаум

Россия видит настрой на конструктив у Клаудии Шейнбаум и приветствует ее победу на президентских выборах в Мексике. Об этом заявил посол в Мехико Николай Софинский, передает РИА Новости.

«Мы открыты к самым продвинутым отношениям в различных областях (...) Мы видим достаточно конструктивного в ее подходах в том, что касается России. Поэтому во всех случаях мы приветствуем ее победу и надеемся, что она подтвердится», — рассказал дипломат.

Он также добавил, что в ее политической линии видно много преемственности с курсом Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, чей президентский срок истекает в этом году.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва поздравляет Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики и рассчитывает на развитие двусторонних отношений. Он добавил, что надеется на новый импульс в отношениях двух стран.

Ранее президент Мексики Лопес Обрадор поздравил своего преемника Клаудию Шейнбаум из партии Morena с победой на выборах главы государства. В общей сложности она набрала больше, чем кандидаты от оппозиционных Институционно-революционной партии (PRI) и Партии национального действия (PAN). Данные силы являлись до избрания в 2018 году Лопеса Обрадора двумя ведущими политическими партиями страны.