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09:44, 3 июня 2024Силовые структуры

Россиянку отправили на исправительные работы за зеленку на выборах президента

Суд вынес приговор сибирячке, залившей зеленкой урну для голосования на выборах
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Красноярском крае суд вынес приговор 47-летней жительнице поселка Курагино, пытавшейся залить зеленкой урну для голосования во время выборов президента. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Женщина признана виновной по статье 141 Уголовного кодекса РФ («Воспрепятствование работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Ей назначено наказание в виде исправительных работ сроком один год и восемь месяцев.

Суд установил, что жительница Курагино вступила в преступный сговор с неустановленными лицами в мессенджере. По их указанию она купила наушники, зеленку и растворитель. 15 марта женщина пришла на избирательный участок на улице Партизанской, в кабине для тайного голосования она открыла флакон с зеленкой, испачкала ею бюллетень и пыталась засунуть его в урну, чтобы испортить остальные, но ее схватили члены избирательной комиссии и сотрудник правоохранительных органов. Бюллетени, находившиеся в урне, не были испорчены. Тем не менее работу избирательного участка пришлось приостановить для устранения последствий, так как ящик для бюллетеней и кабина для тайного голосования были окрашены зеленкой.

В отношении нарушительницы было возбуждено уголовное дело. Ее арестовали с санкции суда.

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      Любовь Ширижик
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