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13:57, 3 июня 2024Россия

Российский регион пытался атаковать третий за день беспилотник

Минобороны: силы ПВО сбили третий за день дрон над Белгородской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) третий раз за день пытались атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что Украина предприняла попытку атаки около 13.10 по московскому времени, беспилотник сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

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      Анастасия Шейкина
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