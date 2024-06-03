Российский регион пытался атаковать третий за день беспилотник

Минобороны: силы ПВО сбили третий за день дрон над Белгородской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) третий раз за день пытались атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что Украина предприняла попытку атаки около 13.10 по московскому времени, беспилотник сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.