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09:07, 3 июня 2024Россия

Соратник Кадырова объяснил разрешение ВСУ наносить удары вглубь России

Алаудинов: Запад хочет спровоцировать волнения ударами ВСУ по территории России

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Страны Запада, которые разрешили Вооруженным силам (ВС) России наносить удары вглубь России, хотят спровоцировать волнения в стране, объяснил соратник Кадырова, руководитель спецназа «Ахмат» и замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны Апты Алаудинов. Его слова приводит РИА Новости.

Так как Запад осознает, что фактически потерпел поражение, он стремится нанести максимальный удар по мирным жителям, считает Алаудинов. Соратник Кадырова выразил мнение, что задача европейских стран — заставить население устраивать акции и высказывать недовольство. При этом Запад «не понимает духовную составляющую нашего населения, нашей страны», уверен он.

Руководитель «Ахмата» назвал разрешение стран Запада наносить удары по России частью гибридной войны. Однако такой замысел, по мнению Алаудинова, обречен на провал.

Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории, но назвал условие, что американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области. Позиция Белого дома относительно использования переданных США вооружений для ударов вглубь российской территории осталась неизменной. Сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс тогда предупреждал, что США из-за решения Байдена идут к ядерному конфликту.

Ответ на удары оружием Запада по территории России знают президент Владимир Путин и российское Министерство обороны, комментировал ранее решения западных стран официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом, по его словам, Москва отмечает отсутствие единства в Евросоюзе по вопросу разрешения Украине атаковать территорию России.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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