Трамп пообещал Нурмагомедову остановить войну в Палестине. Как они оценивают конфликт с Израилем?

Трамп на встрече с Нурмагомедовым заявил, что остановит войну в Палестине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине. Запись их разговора опубликовал бывший боец ММА Там Хан в соцсети Х.

На видео они жмут друг другу руки. Нурмагомедов выражает надежду, что Трамп остановит войну в Палестине.

Мы прекратим это. Я прекращу это Дональд Трамп экс-президент США

Их встреча произошла на турнире UFC 302. В главном бою россиянин Ислам Махачев победил американца Дастина Порье.

Нурмагомедов публично оказал поддержку Палестине

В октябре 2023 года бывший спортсмен выложил публикацию без слов, оформленную несколькими эмодзи: флагом Палестины, красным сердцем и двумя поднятыми ладонями, символизирующими солидарность. К посту он прикрепил видео с выдержками из Корана.

В ноябре он сделал пост в соцсетях, где обратил внимание на количество жертв в секторе Газа.

Когда души становятся стойкими и привязываются к Аллаху, тела могут вытерпеть любые виды мучений. За полтора месяца убито более шести тысяч детей и четырех тысяч женщин. Ранены более 36 тысяч человек, более двух третей из которых составляют дети и женщины. Без вести пропали около семи тысяч человек, около пяти тысяч из которых — дети и женщины Хабиб Нурмагомедов экс-спортсмен

Бывший боец и до этого высказывался в поддержку палестинцев. В 2021 году он опубликовал фотографию из Иерусалима, призвав в комментарии к ней не забывать молитвы «притесненных палестинцев в эти тяжелые для них времена».

Трамп изначально поддержал Израиль, но позже стал призывать к окончанию боевых действий

В октябре 2023-го Трамп назвал войну Израиля с ХАМАС битвой добра со злом.

Однако в апреле 2024 года он заявил, что Израилю крайне необходимо закончить войну в секторе Газа для сохранения поддержки на международном уровне.

Израилю следует быть очень осторожным, потому что [из-за войны] вы теряете большую часть мира, вы теряете много поддержки Дональд Трамп экс-президент США

Будучи президентом, Трамп предлагал «сделку века» — план урегулирования конфликта Израиля и Палестины

В его основе лежало взаимное признание двух государств. При этом столица независимой Палестины должна быть создана в Восточном Иерусалиме. Вместе с этим Иерусалим останется неделимой столицей еврейского государства. Премьер-министр Израиля Нетаньяху позже пояснял, что палестинской столицей предполагается сделать город Абу-Дис. Президент Палестины Махмуд Аббас раскритиковал это предложение.

Кроме того, план предусматривал, что палестинцы должны будут отказаться от террора в отношении Израиля и поддержки движения ХАМАС.

Трамп обещал способствовать тому, чтобы территория палестинского государства была неразрывной. Кроме того, Израиль должен заморозить строительство поселений на палестинских территориях на четыре года.

Тем не менее сделка так и не осуществилась. Позже экс-президент заявил, что одной из главных причин провала было нежелание Нетаньяху, которого политик неформально называет Биби, заключать мир.

Вся моя жизнь — это сделки. Это все, что я делаю, поэтому я это понимаю. И после трехминутной встречи с Биби… Я остановил Биби на середине предложения. Я сказал: «Биби, ты не хочешь заключать сделку. Так, ведь? И он сказал: «Ну, э-э-э-э». Дело в том, что я не думаю, что Биби когда-либо хотел заключать сделку Дональд Трамп экс-президент США

Вместе с этим он обвинил Аббаса в том, что тот предлагает «объятия и поцелуи» и «прекрасное общение» за закрытыми дверями, но критикует публично.