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12:07, 3 июня 2024Россия

В России объяснили задачи спецназа «Ахмат» в Харьковской области

Депутат Заварзин: «Ахмат» будет оттеснять ВСУ в Харьковской области

Фото: Александр Река / ТАСС

Буферная зона вблизи Белгородской области необходима для того, чтобы Вооруженных сил Украины (ВСУ) прекратили подвергать атакам регион, рассказал член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Так в беседе с «Лентой.ру» он объяснил задачи спецназа «Ахмат» в Харьковской области.

«Буферная зона, или по-другому, санитарная, нужна для того, чтобы оттеснить противника, врага в сторону, чтобы удары меньше доставали Белгородскую область. ВСУ сейчас приближены. "Ахмат" будет этим заниматься. Будет оттеснять их и изучать, где находятся огневые средства», — поделился Заварзин.

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Ранее стало известно, что бойцы спецназа «Ахмат» переброшены в Белгородскую область, чтобы создать близ российского приграничья буферную зону. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

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