В Грузии иноагентам пригрозили арестом имущества

Каладзе: в Грузии за отказ в регистрации иноагентом будут арестовывать имущество

В Грузии за отказ организации от регистрации иноагентом будут арестовывать имущество. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает ТАСС.

По его словам, это не единственная санкция, которая может быть применена в таком случае. Также предусмотрены наложение штрафов и прекращение деятельности организации.

«Они не смогут ни функционировать, ни получать средства. Если они правда делают благое дело и у них нет злых умыслов, в чем проблема заполнить декларацию и показать финансы?» — добавил Каладзе. Он также рассказал о подозрениях, что «поляризация и финансирование революционных сценариев» происходили из-за отсутствия прозрачности в отчетности.

18 мая, президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на скандальный закон об иноагентах. Однако 28 мая оно было преодолено парламентом республики.

3 июня в Грузии вступил в силу закон об иноагентах. Его подписал спикер парламента страны Шалва Папуашвили.

