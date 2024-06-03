Врач сделал выбор между большими весами и количеством повторений в фитнесе

Врач отропед-травматолог Павел Семиченков сделал выбор между количеством повторений и большими весами при занятиях фитнесом. Его слова приводит Life.

По словам специалиста, многие люди при наборе мышечной массы предпочитают делать меньшее количество подходов и повторений с большим весом. «В результате чего неизбежно страдает техника выполнения упражнения. Это абсолютно недопустимо, так как такой подход может привести к нарушению целостности сустава, микронадрывам связок. Поэтому рабочий вес нужно наращивать постепенно и медленно», — рассказал врач.

Он также призвал осторожно относиться к работе с большими весами людям с дипластическим строением тела. «Они обычно очень гибки от рождения, но их слабым местом являются суставы, которые не имеют достаточной анатомической стабилизации», — заявил врач.

Ранее фитнес-тренер Станислав Пахомов дал совет людям, которые хотят начать заниматься бегом. По мнению специалиста, неопытным спортсменам нужно для начала ограничиться ходьбой, которая поможет организму адаптироваться к простым физическим нагрузкам.