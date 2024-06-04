Бывший главный тренер ЦСКА выступил с заявлением после увольнения из клуба

Владимир Федотов заявил, что ему жаль покидать пост главного тренера ЦСКА

Владимир Федотов выступил с заявлением после увольнения с поста главного тренера ЦСКА. Его слова приводит Telegram-канал армейцев.

По словам специалиста, ему очень жаль покидать команду. «Но такова футбольная жизнь и тренерская доля. Тренировать ЦСКА — исключительная честь и ответственность», — заявил Федотов.

Бывший тренер армейцев также поблагодарил всех людей, связанных с ЦСКА. «Мы были одной армейской семьей, и в нашем сердце навсегда останется ее частичка!» — добавил Федотов.

Ранее руководство ЦСКА объявило о принципиальной договоренности с новым главным тренером сербом Марко Николичем. Специалист должен возглавить ЦСКА в ближайшее время.

3 июня ЦСКА уволил Федотова. Он возглавлял армейцев с июня 2022 года. Под руководством специалиста ЦСКА выиграл Кубок России-2023 и стал серебряным призером чемпионата России сезона-2022/2023.