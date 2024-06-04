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11:31, 4 июня 2024Наука и техника

Описан способ атаки дроном на беспилотные автомобили

Автопилот автомобилей с лидаром может быть деактивирован с помощью фольги

Фото: Thomas Peter / Reuters

Американские специалисты по безопасности рассказали о возможных атаках на беспилотные автомобили с помощью дронов. Исследование опубликовано в материалах 30-й ежегодной Международной конференции по мобильным вычислениям и сетям (ACM MobiCom).

По словам инженеров, значительная часть тестируемых автомобилей с автопилотом имеет лидар. Специалисты отметили, что этот важный компонент беспилотника, с помощью которого тот ориентируется в пространстве и рассчитывает расстояние до объектов, можно деактивировать с помощью обычного квадрокоптера и рулона фольги.

Ученые описали способ атаки, основываясь на платформе беспилотных автомобилей Apollo от китайской Baidu. Для того чтобы спровоцировать дорожно-транспортное происшествие, злоумышленник может запустить дрон, частично обернутый фольгой, над целевым автомобилем. Лазерные лучи будут отражаться от гладкой металлической поверхности, из-за чего компьютер беспилотника получит некорректную информацию о препятствиях на дороге.

«Поскольку дроны во время атаки зависают всего на несколько секунд и могут улететь от своей цели, такие атаки будут совершаться быстро и ненаказуемо», — посчитали ученые. Они призвали производителей беспилотных автомобилей задуматься о безопасности транспортных средств.

Ранее в Reuters сообщили, что американская корпорация Tesla собралась получить разрешение на запуск автопилота в Китае. Услуга будет стоить 64 тысячи юаней, или около 787 тысяч рублей.

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      Андрей Ставицкий
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