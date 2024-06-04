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17:05, 4 июня 2024Наука и техника

Samsung раскрыла сроки выхода своего умного кольца в продажу

SamMobile: Samsung начнет продажи умных колец Galaxy Ring в августе

Фото: Samsung

Корпорация Samsung случайно раскрыла сроки, в которые ожидает выход своего первого умного кольца на рынок. Об этом стало известно журналистам издания SamMobile.

Сроки выхода кольца Galaxy Ring, которое Samsung анонсировала еще в начале года, были указаны в судебных документах. В начале июня корейская корпорация подала в суд на производителя умных колец Oura, чтобы урегулировать ряд вопросов. В документах было указано, что Samsung начнет производство Galaxy Ring в середине июля.

Также в материалах говорится, что компания начнет продажи умного кольца в августе. По словам журналистов, эта информация сочетается с ранними слухами о том, что Samsung представит Galaxy Ring на специальной презентации 10 июля.

Релиз нового устройства в линейке Samsung ожидается на мероприятии в Париже. В документах указано, что продажи девайса начнутся в США. Скорее всего, Samsung также начнет глобальные продажи Galaxy Ring — в эти сроки или немного позже.

В конце мая инсайдер Йогеш Брар раскрыл стоимость умного кольца от Samsung — его оценили максимум в 350 долларов, или около 32 тысяч рублей. Также компания, вероятно, будет брать 10 долларов в месяц за подписку, открывающую ряд дополнительных функций.

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      Андрей Ставицкий
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