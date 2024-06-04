Глава РФС заявил о возможном снятии отстранения с России

Глава РФС Дюков заявил, что осенью можно ожидать изменений в отстранении России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил о возможном снятии отстранения с России со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Дюков заявил, что осенью 2024 года вполне можно ожидать определенных изменений. Он подчеркнул, что так подсказывает ему интуиция. «Свою позицию мы озвучили, понимаем позицию ФИФА и УЕФА», — добавил глава РФС.

Ранее Дюков ответил на приглашение посетить чемпионат Европы-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Дюков отказался от поездки на турнир из-за отстранения россиян.

Российские футбольные клубы и сборные не принимают участия в международных турнирах по решению ФИФА и УЕФА. Ограничения вступили в силу в феврале 2022 года.