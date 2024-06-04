Лавров объяснил бессилие Москвы перед проблемой Скотта Риттера

Лавров: у Скотта Риттера нет гражданства России, Москва не сможет ему помочь

Изъятие паспорта и недопуск до самолета бывшего офицера разведки Корпуса морской пехоты США Скотта Риттера, несомненно, большая проблема, но Москва ничем не сможет ему помочь из-за того, что у Риттера нет российского гражданства. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Скотт Риттер не наш гражданин, по крайней мере, он не обращался за российским гражданством, поэтому мы предпринимать ничего не можем с точки зрения юридической, но оценку нашу, наверное, несложно угадать. Это просто еще один пример, в добавление к многочисленным примерам, которые подтверждают, что Соединенные Штаты, называющие себя лидером демократии всего мира, давно уже стали полицейским государством», — объяснил министр.

Ранее Госдепартамент США изъял паспорт у планировавшего лететь в Россию отставного разведчика. Аналитик уточнил, что его задержали трое полицейских во время посадки на рейс, сославшись на «приказ Госдепа». Вещи Риттера в срочном порядке были выгружены из лайнера, а его самого вывели из аэропорта в Нью-Йорке.

Сам Риттер назвал это «спланированной акцией со стороны правительства США». По его словам, американские власти испугались того, что он собирался сказать на форуме в Санкт-Петербурге.