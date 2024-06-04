Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:32, 4 июня 2024Из жизни

Наказание учителя сделало школьника инвалидом

В Малайзии 11-летний школьник стал инвалидом после наказания от учителя

Фото: Feliphe Schiarolli / Unsplash

В Малайзии под суд попал учитель, который оставил 11-летнего мальчика на жаре в качестве наказания и сделал его инвалидом. Об этом сообщает The Straits Times.

30 апреля в городе Ампанг Джая, султанат Селангор, школьник чем-то провинился перед учителем, и тот заставил стоять его почти три часа на жаре под солнцем. В итоге у ребенка случился тепловой удар, и его увезли в больницу.

Мать пострадавшего Могахана Селви заявила, что после случившегося сын испытывает серьезные проблемы с психикой и был признан инвалидом. Женщина рассказала, что ранее ребенок был очень жизнерадостным и любил играть с братьями и сестрами, однако теперь он «прячется ото всех и разговаривает сам с собой». «В больнице сказали, что сына больше нельзя отправлять в обычную школу. Говорят, его придется отдать в школу для детей с особенностями», — отметила Селви.

Материалы по теме:
«Говорили, что мы травмируем детскую психику» В этой сельской школе самый дерзкий и смелый подход к ученикам
«Говорили, что мы травмируем детскую психику»В этой сельской школе самый дерзкий и смелый подход к ученикам
14 марта 2018
«Решающим фактором стала, конечно, квартира» Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
26 октября 2019

В итоге семья ребенка подала иск против школы. В нем, в частности, упоминается, что администрация учебного заведения со 2 по 23 мая прислала три письма с жалобами на прогулы мальчика, хотя было известно, что в это время он находился в больнице. Кроме того, дирекция школы в общении с родителями ребенка не давала никаких оценок поведению учителя, который наказал его.

В полиции заявили, что расследование происшествия завершено и все материалы переданы в прокуратуру.

В феврале сообщалось, что в Индии школьный учитель жестоко избил пятиклассника за ошибку на уроке. У мальчика зафиксировали перелом челюсти.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии раскрыли тайные уступки Байдена по строительству «Северного потока-2»

      В российском городе задержали начальника департамента мэрии за махинации

      F-35 ВВС США вооружили крылатыми ракетами JSM

      Украинцы рассказали об ухудшении ситуации с демократией и экономикой в стране

      Волочкова оценила идею о введении дресс-кода для артистов

      Канадский стартап привлек миллионы долларов для уничтожения «вечных химикатов»

      В Кремле объяснили отказ стран от швейцарского саммита по Украине

      Женщина списывала боли в животе на переедание и оказалась тяжело больна

      Воспитательница детского сада отдала свою печень пятилетнему подопечному

      В Британии раскрыли причину отъезда Зеленского из Киева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше