Наказание учителя сделало школьника инвалидом

В Малайзии 11-летний школьник стал инвалидом после наказания от учителя

В Малайзии под суд попал учитель, который оставил 11-летнего мальчика на жаре в качестве наказания и сделал его инвалидом. Об этом сообщает The Straits Times.

30 апреля в городе Ампанг Джая, султанат Селангор, школьник чем-то провинился перед учителем, и тот заставил стоять его почти три часа на жаре под солнцем. В итоге у ребенка случился тепловой удар, и его увезли в больницу.

Мать пострадавшего Могахана Селви заявила, что после случившегося сын испытывает серьезные проблемы с психикой и был признан инвалидом. Женщина рассказала, что ранее ребенок был очень жизнерадостным и любил играть с братьями и сестрами, однако теперь он «прячется ото всех и разговаривает сам с собой». «В больнице сказали, что сына больше нельзя отправлять в обычную школу. Говорят, его придется отдать в школу для детей с особенностями», — отметила Селви.

В итоге семья ребенка подала иск против школы. В нем, в частности, упоминается, что администрация учебного заведения со 2 по 23 мая прислала три письма с жалобами на прогулы мальчика, хотя было известно, что в это время он находился в больнице. Кроме того, дирекция школы в общении с родителями ребенка не давала никаких оценок поведению учителя, который наказал его.

В полиции заявили, что расследование происшествия завершено и все материалы переданы в прокуратуру.

В феврале сообщалось, что в Индии школьный учитель жестоко избил пятиклассника за ошибку на уроке. У мальчика зафиксировали перелом челюсти.

