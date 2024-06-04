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17:50, 4 июня 2024Россия

В России призвали создавать помехи американским БПЛА над Черным морем

Депутат Чепа: мы должны противодействовать американским БПЛА над Черным морем

Фото: Staff Sgt. Ramon A. Adelan / U.S. Air Force

Россия должна пытаться противодействовать американским разведывательным беспилотникам над Черным морем, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также подчеркнул, что, если БПЛА нарушает границы страны, его можно сбить.

«Мы можем противодействовать БПЛА США. В частности, если он что-то нарушает, его нужно сбивать. Когда он просто ведет разведку над нейтральными водами, все немного сложнее. Но все равно нужно создавать помехи. Мы помним, к примеру, случай, когда один из наших самолетов пролетел рядом с беспилотником и тот упал», — сказал Чепа.

Ранее сообщалось, что БПЛА RQ-4B Global Hawk пропал с радаров в ходе выполнения разведывательной миссии над Черным морем у Крыма.

Позже выяснилось, что беспилотник сменил привычный маршрут и ушел в сторону Румынии.

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      Варвара Кошечкина
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