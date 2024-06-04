Ринкевичс назвал объявлением войны возможное закрытие Балтийского моря для РФ

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс рассказал, что страны НАТО пытаются придумать, как следует реагировать на инциденты, которые они связывают с якобы российской диверсионной деятельностью. Одним из таких вариантов является закрытие Балтийского моря для российских судов. Однако латвийский лидер назвал это крайней мерой.

Ринкевичс отметил, что члены Североатлантического альянса стараются решить, как лучше ответить на «диверсии», при этом не ссылаясь на пункт о коллективной обороне НАТО, известный как статья 5. В ней говорится, что вооруженное нападение на одно государство-член НАТО рассматривается как нападение на весь альянс. В таком случае все страны НАТО могут предпринять действия, которые сочтут необходимыми, для помощи пострадавшему государству. Статья также допускает применение вооруженной силы.

Эдгарс Ринкевичс Фото: Caitlin Ochs / Reuters

В Латвии назвали несколько возможных ответов НАТО

Однако президент Латвии отметил, что НАТО «не собирается запускать ракеты по России из-за довольно мелкомасштабного инцидента». Одним из вариантов ответных мер, по словам президента Латвии, могло бы стать увеличение количества морских патрулей НАТО. Он выразил уверенность, что страны альянса «должны иметь возможность обсуждать все виды [ответных] инструментов».

При этом Ринкевичс отметил, что более крайней мерой было бы закрыть море для российских судов, хотя «это было бы равносильно объявлению войны».

Я не говорю, что все из них можно использовать. Но если мы ограничимся, без каких-либо дискуссий, мы просто пригласим Россию к дальнейшим созидательным действиям — а они мастера гибридной войны Эдгарс Ринкевичс президент Латвии

Какие-либо доказательства обвинений в адрес Москвы Ринкевичс не привел, но в числе прочих российских диверсий назвал перерезание подводного кабеля в Балтийском море и глушение навигационных систем гражданской авиации GPS в Прибалтике.

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Россию заподозрили в планировании диверсий в Европе

В помехах GPS в Балтийском море Европа обвинила Россию еще в апреле. Тогда глава Военно-морских сил Швеции Ева Скуг Хаслум пожаловалась, что вмешательство в авиацию и судоходство наносит ущерб региональной экономике. Она также призвала НАТО вмешаться в ситуацию, но никаких доказательств не предоставила. Тем временем в издании The Guardian сообщалось, что только за восемь месяцев около 46 000 самолетов столкнулись с проблемами со спутниковой навигацией в Балтийском море. При этом большинство проблем с GPS возникли в Восточной Европе, близ границ с Россией.

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А в начале мая Financial Times со ссылкой на источники в европейских спецслужбах написала, что Москва якобы готовит диверсионные акты по всей Европе, поскольку «берет курс на постоянный конфликт с Западом». Газета утверждает, что Россия начала «активно готовить тайные взрывы, поджоги и нанесение ущерба инфраструктуре».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данную статью, заявил, что обвинения голословны и не похожи на серьезный материал. По его словам, подобных обвинений со стороны Запада становится все больше и больше. «Мы относимся к таким сообщениям соответствующим образом», — заключил официальный представитель Кремля.