Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:41, 4 июня 2024Мир

В МИД России рассказали о сотрудничестве с Афганистаном

Кабулов: Россия может рассмотреть сотрудничество с Афганистаном в рамках ОДКБ
Замир Кабулов

Замир Кабулов. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Россия не исключает возможность рассмотрения сотрудничества с Афганистаном в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил специальный представитель президента России по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, его слова передает РИА Новости.

«Пока сотрудничества в рамках ОДКБ не было, но гипотетически оно не исключено, поскольку мы с талибами одинаково относимся к борьбе с международным терроризмом и наркопреступностью», — рассказал представитель.

Кабулов рассказал, что рассмотрение снятия статуса террористов с афганской исламистской группировки длилось два года.

Также он опроверг информацию об отказе представителей движения ехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024).

27 мая представители Министерства иностранных дел и Министерства юстиции России доложили президенту страны Владимиру Путину, что «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) можно исключить из перечня запрещенных в стране организаций.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии раскрыли тайные уступки Байдена по строительству «Северного потока-2»

      Плакат с призывом к французским военным появился в центре Москвы

      В европейском банке назвали вероятность его ухода из России невысокой

      Песков прокомментировал сообщения об изъятии паспорта Риттера

      На Западе заявили о приближении завершающей стадии конфликта на Украине

      Песков ответил на вопрос о сгоревшей «даче Путина» на Алтае

      В Ереване пообещали озвучить позицию по поводу отношений с ОДКБ

      Капризов дал совет желающим уехать из России хоккеистам

      41-летняя Юлия Снигирь снялась без макияжа

      Канадский стартап привлек миллионы долларов для уничтожения «вечных химикатов»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше