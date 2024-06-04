В МИД России рассказали о сотрудничестве с Афганистаном

Кабулов: Россия может рассмотреть сотрудничество с Афганистаном в рамках ОДКБ

Россия не исключает возможность рассмотрения сотрудничества с Афганистаном в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил специальный представитель президента России по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, его слова передает РИА Новости.

«Пока сотрудничества в рамках ОДКБ не было, но гипотетически оно не исключено, поскольку мы с талибами одинаково относимся к борьбе с международным терроризмом и наркопреступностью», — рассказал представитель.

Кабулов рассказал, что рассмотрение снятия статуса террористов с афганской исламистской группировки длилось два года.

Также он опроверг информацию об отказе представителей движения ехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024).

27 мая представители Министерства иностранных дел и Министерства юстиции России доложили президенту страны Владимиру Путину, что «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) можно исключить из перечня запрещенных в стране организаций.