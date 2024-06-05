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15:52, 5 июня 2024Интернет и СМИ

Ивлеева выиграла суд у поставщицы картофеля для ее чипсов

Блогерша Ивлеева выиграла суд у поставщицы картофеля для ее чипсов Easy Peasy

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Блогерша Анастасия Ивлеева выиграла суд у поставщицы оренбургского картофеля для ее чипсов под брендом Easy Peasy. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, суд удовлетворил иск компании блогерши «Коленки пчелы», которая выпускает чипсы и другую продукцию под брендом Easy Peasy, к индивидуальной предпринимательнице из Оренбурга, поставлявшей ей картофель. Отмечается, что ее обязали выплатить 636 тысяч рублей в пользу Ивлеевой.

О том, что блогерша решила засудить поставщицу картофеля для ее чипсов, стало известно 3 апреля. Ивлеева сочла продукт некачественным и подала к предпринимательнице иск с требованием денежной компенсации.

Перед этим сообщалось, что Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетиков Easy Peasy. Компания блогерши потребовала от завода выплатить ей 4,6 миллиона рублей.

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      Евгения Наумова
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