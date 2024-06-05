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16:10, 5 июня 2024Интернет и СМИ

Лерчек поддержала находящуюся в СИЗО Блиновскую

Блогерша Лерчек заявила, что Блиновской в СИЗО очень плохо и одиноко
Елена Блиновская

Елена Блиновская. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Известная российская блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, поддержала свою коллегу Елену Блиновскую, находящуюся в СИЗО. Ее слова приводит Shot в Telegram.

Чекалина заявила, что относится к Блиновской как к подруге, оказавшейся в сложной жизненной ситуации. Она также добавила, что блогерша совершала ошибки, и по неизвестной Чекалиной причине не может разобраться с их последствиями.

«Не надо забывать, что она такая же мама, как и я. И ее сердце сейчас разбито (...) Хочу просто ее поддержать как маму, как женщину, которой сейчас очень плохо и одиноко», — высказалась Лерчек.

28 мая Блиновская попросила суд отпустить ее из СИЗО и расплакалась. Однако блогершу оставили под арестом.

24 апреля Мосгорсуд продлил заключение Блиновской под стражей. Блогерша будет находиться в СИЗО до 26 июля.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Ее обвинили в неуплате налогов. Изначально блогершу поместили под домашний арест, но она нарушила правила заключения. Тогда суд принял решение о том, чтобы поместить Блиновскую в СИЗО.

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