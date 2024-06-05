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04:50, 5 июня 2024Бывший СССР

Лукашенко посетил Байкал

Лукашенко посетил Байкал и назвал его «местом силы»

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил озеро Байкал. Видео опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

Белорусский глава назвал Байкал уникальным местом. «Здесь место силы», — подчеркнул он.

Ранее президент Александр Лукашенко, посетивший с государственным визитом Монголию, подарил своему монгольскому коллеге Ухнаагийну Хурэлсуху два трактора «Беларус».

В мае глава Белоруссии направился в Азербайджан с государственным визитом. В Баку белорусский лидер провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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      Юлия Мискевич
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