Лукашенко посетил Байкал и назвал его «местом силы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил озеро Байкал. Видео опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

Белорусский глава назвал Байкал уникальным местом. «Здесь место силы», — подчеркнул он.

Ранее президент Александр Лукашенко, посетивший с государственным визитом Монголию, подарил своему монгольскому коллеге Ухнаагийну Хурэлсуху два трактора «Беларус».

В мае глава Белоруссии направился в Азербайджан с государственным визитом. В Баку белорусский лидер провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.