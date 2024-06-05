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18:13, 5 июня 2024Мир

МИД указал на рост рисков превращения Прибалтики в зону повышенной напряженности

МИД РФ: риски превращения Прибалтики в зону повышенной напряженности растут

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Риски превращения Прибалтики и Северной Европы в зону повышенной напряженности растут. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России по итогам регионального совещания руководителей российских посольств в Великобритании, Дании, Исландии, Латвии, Литве, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии.

«Власти этих стран продолжают осуществлять враждебный курс в попытке сдерживать Россию и добиваться дальнейшего разрыва естественных связей с нами», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что еще одним фактором, меняющим военно-политическую обстановку в регионе, стало вступление в НАТО Финляндии и Швеции.

Ранее страны Прибалтики договорились о создании «стены дронов» для защиты от России. По словам главы МВД Литвы Агне Билотайте, «стена дронов» позволит охранять с воздуха внешние границы с этими странами на фоне «постоянных усилий российского и белорусского режимов дестабилизировать внутреннюю безопасность и общественный порядок».

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      Семен Александров
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