Немцев призвали готовиться к войне в 2029 году. Министр обороны предложил вернуть воинскую повинность

Писториус заявил, что немцы должны быть готовы к войне к 2029 году

Глава министерства обороны Германии Борис Писториус призвал немцев принять меры, чтобы быть готовыми к возможной войне к 2029 году. Немецкого политика цитирует издание Focus.

Мы должны быть к 2029 году способны воевать. Три темы при этом имеют центральное значение — кадры, техника и финансы Борис Писториус министр обороны Германии

Писториус заявил, что Россия продолжает вооружаться

Глава немецкого Минобороны высказался о ситуации на Украине. По его словам, Россия уже «давно перешла на военную экономику и продолжает вооружаться». Также он выступил за продолжение оказания военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). При этом Писториус отметил, что Германия не планирует отправлять немецких солдат на Украину.

Должно быть ясно, что российская победа обойдется нам дороже, чем нынешняя поддержка Украины Борис Писториус министр обороны Германии

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Что касается военной подготовки Германии, Писториус предложил вернуть воинскую повинность. Этот шаг он назвал непременным условием для повышения боеспособности страны. Обязательный воинский призыв в армию Германии прекращен с 2011 года, в стране работает полностью профессиональная армия.

В России отреагировали на призыв министра обороны Германии готовиться к войне

Слова министра обороны Писториуса о необходимости подготовиться к войне с Россией к 2029 году объясняются паникой из-за развития украинского конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

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«Не знаю, откуда у него такая информация. Можно только предположить, что ввиду развития определенных событий на Украине, когда НАТО явно терпит провал, у некоторых товарищей начинают появляться истерические нотки. Подчас их заносит в заявлениях, так что это просто паника», — считает политик.

В свою очередь, бывший замминистра иностранных дел России Леонид Драчевский предположил, что Запад боится переходить нарисованные им самим «красные линии» в отношении России, чтобы не допустить «большой беды».