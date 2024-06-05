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14:52, 5 июня 2024Ценности

Стилист Рогов назвал Ивлееву богиней моды

Стилист Александр Рогов назвал блогершу Анастасию Ивлееву богиней моды
Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Стилист Александр Рогов назвал самую стильную звезду современности. Соответствующее интервью публикует Teleprogramma.pro.

Собеседник издания признался, что до сих пор считает блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву богиней моды. «Меня цепляет то, что она работает с профессионалами, доверяет своей команде и не боится совершать ошибки. Не боится делать то, что пока еще не является мейнстримом», — заявил он.

При этом Рогов назвал знаменитость, которая, по его мнению, является иконой стиля на все времена. Ею оказалась немецкая и американская актриса Марлен Дитрих. Эксперт объяснил, что она была одной из звездных женщин, кто надел мужской смокинг и вышел на красную дорожку. «Она использовала мужскую одежду в том направлении, в котором до этого женщины не могли себе этого позволить. Она использовала мужскую одежду в том направлении, в котором до этого женщины не могли себе этого позволить», — отметил он.

В январе стилист Александр Рогов ответил певцу Мите Фомину и блогерше Карине Нигай на критику его стиля. По словам стилиста, ему есть что сказать упомянутым звездам. При этом он подчеркнул, что не намерен уделять чрезмерное внимание данным персонам.

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      Карина Черных
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