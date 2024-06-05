Стилист Рогов назвал Ивлееву богиней моды

Стилист Александр Рогов назвал блогершу Анастасию Ивлееву богиней моды

Стилист Александр Рогов назвал самую стильную звезду современности. Соответствующее интервью публикует Teleprogramma.pro.

Собеседник издания признался, что до сих пор считает блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву богиней моды. «Меня цепляет то, что она работает с профессионалами, доверяет своей команде и не боится совершать ошибки. Не боится делать то, что пока еще не является мейнстримом», — заявил он.

При этом Рогов назвал знаменитость, которая, по его мнению, является иконой стиля на все времена. Ею оказалась немецкая и американская актриса Марлен Дитрих. Эксперт объяснил, что она была одной из звездных женщин, кто надел мужской смокинг и вышел на красную дорожку. «Она использовала мужскую одежду в том направлении, в котором до этого женщины не могли себе этого позволить. Она использовала мужскую одежду в том направлении, в котором до этого женщины не могли себе этого позволить», — отметил он.

В январе стилист Александр Рогов ответил певцу Мите Фомину и блогерше Карине Нигай на критику его стиля. По словам стилиста, ему есть что сказать упомянутым звездам. При этом он подчеркнул, что не намерен уделять чрезмерное внимание данным персонам.

