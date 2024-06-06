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14:13, 6 июня 2024Россия

Ветеран группы «Альфа» оценил уровень подготовки убийцы на западе Москвы

Ветеран группы «Альфа» Попов назвал подготовленным убийцу на западе Москвы

Кадр: Telegram-канал Mash

Застреливший мужчину на западе Москвы убийца был профессионально подготовлен и умеет обращаться с оружием, считает подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил действия и уровень подготовки стрелявшего.

Убийца был подготовлен

«Человек обладает профессиональной подготовкой в стрельбе, это явно видно. Он не пытался сильно сократить дистанцию и уверенно стоял на изготовке стрельбы стоя, вел прицельный огонь. Там было не менее метров 30, он спокойно остановился и сразу открыл огонь, ему не надо было переводить дыхание», — сказал он.

В целом понятно, что это было предумышленное убийство, что человек подготовлен

Андрей Поповподполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа»

У преступника был свой стиль работы

По словам Андрея Попова, убийца специально надел темную одежду и кепку, чтобы не выделяться в толпе. Также он уверенно вел себя после стрельбы, поскольку понимал, что очевидцы побоятся его задержать. Но в то же время выбранное им оружие АКС-74У не характерно для таких убийств, отметил специалист.

«Это может свидетельствовать, что это привычное для него оружие, что он работал с ним и делал это четко. Но для таких ликвидаций больше подходит оружие скрытого ношения, то есть попросту пистолет с глушителем или холодное оружие. Не видно, с чего началось, но он упустил возможность сближения с объектом для гарантированного поражения, которое было сделать несложно, если объект ничего не подозревает», — добавил он.

Убийство произошло днем в жилом районе Москвы

6 июня улице Алексея Свиридова преступник открыл стрельбу из автомата по мужчине. После первого выстрела потерпевший попытался убежать от нападавшего, но убийца настиг и добил его.

После этого преступник попытался скрыться. В Москве был объявлен план «Перехват». Спустя некоторое время его удалось задержать после перестрелки с полицейскими.

Жертвой преступления стал 34-летний Константин Балишанский, который работал сисадмином в столичной фирме, которая занималась арендой аппаратуры связи. Погибший был сыном главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского. По информации Mash, киллером оказался 35-летний Андрей Демин. Он работал фотографом в онлайн-магазине по продаже экипировки для скейтбордистов, а убитый им Константин Балишанский также занимался скейтбордингом.

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      Варвара Кошечкина
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