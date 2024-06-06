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15:48, 6 июня 2024Спорт

Черчесов рассказал о предложениях от зарубежных клубов

Станислав Черчесов рассказал, что у него были предложения от зарубежных клубов

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российский тренер Станислав Черсесов рассказал о том, как принимал решение возглавить сборную Казахстана. Его цитирует «Матч ТВ».

По словам специалиста, у него были предложения от зарубежных клубов, но он не хотел там работать. «Нужно говорить на английском, немецком. Я уже говорил, что хотелось бы работать в русскоязычной атмосфере. Просто хочется взять паузу», — заявил тренер, добавив, что российские клубы к нему не обращались.

3 июня было объявлено о назначении Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана. Длительность контракта и финансовые условия не сообщались.

Предыдущим местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», с которым он дважды выиграл чемпионат и взял Кубок страны. Клуб из Будапешта тренер покинул летом 2023 года.

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      Алексей Гусев
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