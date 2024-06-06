Долю дружественных стран в структуре поставок российской нефти оценили

Новак оценил долю дружественных стран в российском экспорте нефти в 95 процентов

По итогам января-апреля доля дружественных стран в структуре поставок российских нефти и нефтепродуктов увеличилась до 95 процентов. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит «Интерфакс».

За последнее время, как уточнил он, снизились и дисконты на эти виды российской продукции. Сейчас экспортные поставки реализуются по рыночным ценам. «Фактически, это фрахт плюс небольшая премия покупателям», — пояснил Новак.

Он добавил, что порядка 70 процентов расчетов за поставки российских нефти и нефтепродуктов с дружественными странами в настоящее время осуществляется в национальных валютах. В то же время остаются определенные трудности с реализацией платежей, а также небольшие проблемы со страхованием танкеров. Несмотря на это, в целом, как подчеркнул вице-премьер, «[российская нефтяная] отрасль работает устойчиво».

Ранее Новак спрогнозировал снижение доли нефти в структуре мирового энергопотребления. По его словам, через 20 лет на глобальном рынке одно из доминирующих положений будет занимать газ. Доля же нефти, как уточнил вице-премьер, будет постепенно снижаться.