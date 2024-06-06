Индонезия выступила за приглашение России на саммит по Украине в Швейцарии

Индонезия считает важным присутствие России на саммите по Украине в Швейцарии

Индонезия считает важным присутствие России на саммите по Украине, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии. Такое заявление сделал министр обороны, избранный президент страны Прабово Субианто, его слова передает ТАСС.

Субианто указал на то, что Индонезии после получения приглашения предстоит решить, принимать участие в конференции или нет. Он подчеркнул, что «в этом мирном саммите важно участие всех сторон, включая Россию».

В конце мая Бразилия и Китай предложили провести конференцию по Украине, которая устроит и Москву, и Киев. Пекин, в свою очередь, также отказался от участия в саммите, организованном Швейцарией, объяснив это несоответствием требованиям КНР о равном положении России и Украины на переговорах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Швейцария, не пригласив Россию на предстоящий саммит по Украине, отошла от нейтралитета.