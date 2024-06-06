Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ига Свёнтек
Сегодня
16:00 (Мск)
Кори Гауфф
Ролан Гаррос (ж)
Ясмин Паолини
Сегодня
18:00 (Мск)
Мирра Андреева
Ролан Гаррос (ж)
Узбекистан
Сегодня
17:30 (Мск)
Туркменистан
ЧМ-2026 - Азия|Группа E. 5-й тур
Египет
Сегодня
22:00 (Мск)
Буркина-Фасо
ЧМ-2026 - Африка|Группа A. 3-й тур
Мали
Сегодня
22:00 (Мск)
Гана
ЧМ-2026 - Африка|Группа I. 3-й тур
10:00, 6 июня 2024Спорт

Менеджер Нурмагомедова раскрыл содержание разговора бойца с Трампом

Менеджер Нурмагомедова Магомедов заявил, что Трамп говорил с бойцом о Палестине
Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов. Фото: John E. Sokolowski / USA TODAY Sports / Reuters

Ризван Магомедов, менеджер бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, раскрыл содержание разговора бойца с экс-президентом США Дональдом Трампом. Его слова приводит ТАСС.

«Да, они говорили о ситуации в Палестине. Диалог очень короткий был», — заявил Магомедов. Он также подтвердил, что Трамп назвал Нурмагомедова своим любимым бойцом.

Нурмагомедов встретился с Трампом на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Это произошло в ночь на 2 июня.

Главным событием вечера стал поединок Ислама Махачева с американцем Дастином Порье. Россиянин победил удушающим приемом в пятом раунде и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. В углу обладателя пояса во время боя присутствовал Нурмагомедов.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Трамвай без тормозов протаранил другой в Кузбассе. Более ста человек пострадали — они прыгали в окна, чтобы спастись

      Россиянин оказался членом банды Басаева и участвовал в нападении на Буденновск

      Медведев пожелал гореть в адском пламени одной категории людей

      В Верховной Раде оказались шокированы фортификациями в Харьковской области

      Медведев оценил предложенный Путиным ответ «Пиндостану» и «слюнявым псам» из ЕС

      Уровень доверия граждан к финансовой системе России оценили

      В России достижения экономики связали с успешной армией

      Рублю предсказали небольшое снижение

      Алессандра Амбросио снялась обнаженной для Vogue

      В России появилась новая доменная зона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше