Менеджер Нурмагомедова раскрыл содержание разговора бойца с Трампом

Менеджер Нурмагомедова Магомедов заявил, что Трамп говорил с бойцом о Палестине

Ризван Магомедов, менеджер бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, раскрыл содержание разговора бойца с экс-президентом США Дональдом Трампом. Его слова приводит ТАСС.

«Да, они говорили о ситуации в Палестине. Диалог очень короткий был», — заявил Магомедов. Он также подтвердил, что Трамп назвал Нурмагомедова своим любимым бойцом.

Нурмагомедов встретился с Трампом на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Это произошло в ночь на 2 июня.

Главным событием вечера стал поединок Ислама Махачева с американцем Дастином Порье. Россиянин победил удушающим приемом в пятом раунде и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. В углу обладателя пояса во время боя присутствовал Нурмагомедов.