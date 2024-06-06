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13:56, 6 июня 2024Силовые структуры

Оружие устроившего стрельбу на западе Москвы киллера попало на видео

У устроившего стрельбу на западе Москвы киллера нашли автомат, мачете и сухпаек
СюжетСтрельба в Москве
Начало событий в новости В СК рассказали о ранении стрелявшего на западе Москвы киллера

Оружие киллера, устроившего стрельбу на западе Москвы, попало на видео. Ролик публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как сотрудники силовых структур изучают автомат Калашникова с пламегасителем и коллиматорным прицелом, из которого, предварительно, стреляли по 34-летнему Константину Балишанскому.

По данным Mash, кроме АКС-74У «Ксюха», у злоумышленника нашли магазины к автомату, военный нож, карту местности, защитные очки, комплект камуфляжной формы, сухпаек и воду. При себе у него также были мачете, бинокль и полевая аптечка, уточняет Telegram-канал Shot.

Мужчина устроил стрельбу на улице Алексея Свиридова в Москве 6 июня. Его жертвой стал первый скейтер команды «NikeSB Россия» и сын главы компании Mediasystem Group Константин Балишанский. Во время задержания преступник был ранен.

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      Олеся Мицкевич
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