Париж опроверг наличие планов по отправке военных на Украину

Премьер Франции Атталь: Париж не планирует отправлять военных на Украину

Париж не планирует отправлять своих военных на Украину, и эта позиция остается неизменной несмотря на многочисленные обсуждения внутри французского правительства. Об этом заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь в эфире телеканала France 2.

«Планов такого рода нет. Вы знаете, мы много обсуждали вопрос [отправки сил регулярной армии на Украину]», — заявил он.

В мае стало известно, что президент Франции намерен сформировать из стран Европы коалицию инструкторов для ее отправки на Украину. «Отправка французских и европейских инструкторов на Украину может быть вопросом нескольких недель или даже дней. По нашей информации, французские власти хотят создать коалицию стран, желающих обучать украинских солдат на территории Украины», — писало издание Le Monde.