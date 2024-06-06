Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:37, 6 июня 2024Мир

Париж опроверг наличие планов по отправке военных на Украину

Премьер Франции Атталь: Париж не планирует отправлять военных на Украину

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Париж не планирует отправлять своих военных на Украину, и эта позиция остается неизменной несмотря на многочисленные обсуждения внутри французского правительства. Об этом заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь в эфире телеканала France 2.

«Планов такого рода нет. Вы знаете, мы много обсуждали вопрос [отправки сил регулярной армии на Украину]», — заявил он.

В мае стало известно, что президент Франции намерен сформировать из стран Европы коалицию инструкторов для ее отправки на Украину. «Отправка французских и европейских инструкторов на Украину может быть вопросом нескольких недель или даже дней. По нашей информации, французские власти хотят создать коалицию стран, желающих обучать украинских солдат на территории Украины», — писало издание Le Monde.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Стрельба по мужчине на западе Москвы попала на видео

      Раскрыта личность застреленного в Москве мужчины

      В России спрогнозировали рост доли газа в мировом энергобалансе

      Подписано соглашение о выпуске премиальных Aurus

      В Кремле отметили талантливые западные карикатуры на Путина

      В ДНР сообщили об отступлении ВСУ из Георгиевки

      В Windows 10 появятся новые функции

      Восстановлена картина заказной расправы над мужчиной на западе Москвы

      В Германии заявили о страхе эскалации конфликта на Украине

      Названа причина развода певицы Алсу с мужем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше