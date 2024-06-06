Песков отказался назвать получателей оружия для ударов по объектам Запада

Песков не стал называть страны для поставок оружия для ударов по объектам Запада

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал называть страны, которые могли бы войти в список поставщиков российского оружия для дальнейших ударов по объектам Запада. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент [России Владимир Путин] сказал то, что хотел сказать. И это весьма важное заявление. Здесь все достаточно ясно, предельно ясно, поэтому это не нуждается в каком-то расширении», — ответил Песков на вопрос журналистов.

5 июня во время общения с прессой президент России Владимир Путин напомнил о праве Москвы поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, передающих вооружение Киеву.