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12:16, 6 июня 2024Мир

Песков отказался назвать получателей оружия для ударов по объектам Запада

Песков не стал называть страны для поставок оружия для ударов по объектам Запада

Фото: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Pool / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал называть страны, которые могли бы войти в список поставщиков российского оружия для дальнейших ударов по объектам Запада. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент [России Владимир Путин] сказал то, что хотел сказать. И это весьма важное заявление. Здесь все достаточно ясно, предельно ясно, поэтому это не нуждается в каком-то расширении», — ответил Песков на вопрос журналистов.

5 июня во время общения с прессой президент России Владимир Путин напомнил о праве Москвы поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, передающих вооружение Киеву.

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      Виктория Кондратьева
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