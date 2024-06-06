Появилась информация о найденном у киллера с запада Москвы оружии

Оружие, из которого киллер устроил стрельбу на западе Москвы, не было зарегистрировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Известно, что при себе у мужчины были обнаружены АКС-74У «Ксюха», магазины к нему, мачете, военный нож, карта местности, бинокль, защитные очки, комплект камуфляжной формы, сухпаек, вода и полевая аптечка. Во время задержания он начал перестрелку с сотрудниками силовых структур и был ранен в голову.
Преступник устроил стрельбу на улице Алексея Свиридова в Москве 6 июня. Его жертвой стал первый скейтер команды «NikeSB Россия» и сын главы компании Mediasystem Group — 34-летний Константин Балишанский.