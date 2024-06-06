Появилась информация о найденном у киллера с запада Москвы оружии

Оружие, из которого киллер стрелял на западе Москвы, не было зарегистрировано

Оружие, из которого киллер устроил стрельбу на западе Москвы, не было зарегистрировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Известно, что при себе у мужчины были обнаружены АКС-74У «Ксюха», магазины к нему, мачете, военный нож, карта местности, бинокль, защитные очки, комплект камуфляжной формы, сухпаек, вода и полевая аптечка. Во время задержания он начал перестрелку с сотрудниками силовых структур и был ранен в голову.

Преступник устроил стрельбу на улице Алексея Свиридова в Москве 6 июня. Его жертвой стал первый скейтер команды «NikeSB Россия» и сын главы компании Mediasystem Group — 34-летний Константин Балишанский.