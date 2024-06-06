Появились подробности атаки ВСУ на нефтезавод в Ростовской области

На Новошахтинском НПЗ загорелись две установки атмосферно-вакуумной «трубчатки»

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Новошахтинске Ростовской области в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелись две установки атмосферно-вакуумной «трубчатки». Подробности о возгорании приводит Baza в Telegram-канале.

По ее информации, пожар пришлось тушить около получаса. Процесс тушения приостанавливали из-за повторной атаки со стороны противника.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на четверг, 6 июня. В результате загорелся Новошахтинский НПЗ. О пострадавших не сообщалось. Пожар уже ликвидировали, его сняли на видео.

Минобороны России впоследствии сообщало, что над Ростовской областью в ночь на четверг, 6 июня, сбили противокорабельную ракету «Нептун». Кроме этого, средства ПВО перехватили и уничтожили 13 беспилотников над Крымом, еще шесть — над Белгородской областью.