РИА Новости: ВС России атаковали место разгрузки техники ВСУ в Сумской области

Российские военные атаковали место разгрузки военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в пророссийском подполье.

«Удар нанесен в Белопольском районе Сумской области в стороне вагонного депо, где разгружается военная техника ВСУ», — уточнил собеседник информагентства.

Ранее стало известно об ударах российских военных по месту расположения ВСУ в районе Краснополья Сумской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, прилеты были зафиксированы неподалеку от бывшей военной части противовоздушной обороны украинских войск, а также на ферме, где ВСУ прятали военную технику.

По информации подполья, российские военные также нанесли удар по селу Марьевка в Днепропетровской области. Отмечалось, что оттуда ВСУ обстреливали Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию.