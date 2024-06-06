Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:18, 6 июня 2024Бывший СССР

Российские военные нанесли удар по месту разгрузки военной техники ВСУ

РИА Новости: ВС России атаковали место разгрузки техники ВСУ в Сумской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные атаковали место разгрузки военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в пророссийском подполье.

«Удар нанесен в Белопольском районе Сумской области в стороне вагонного депо, где разгружается военная техника ВСУ», — уточнил собеседник информагентства.

Ранее стало известно об ударах российских военных по месту расположения ВСУ в районе Краснополья Сумской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, прилеты были зафиксированы неподалеку от бывшей военной части противовоздушной обороны украинских войск, а также на ферме, где ВСУ прятали военную технику.

По информации подполья, российские военные также нанесли удар по селу Марьевка в Днепропетровской области. Отмечалось, что оттуда ВСУ обстреливали Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Стрельба по мужчине на западе Москвы попала на видео

      Японские медведи пристрастились к человечине

      В Кремле высказались об ответе на поставки Западом оружия для ударов по России

      В Германии предупредили о превращении конфликта на Украине в катастрофу века

      Раскрыта личность застреленного в Москве мужчины

      В Кремле отметили талантливые западные карикатуры на Путина

      В России спрогнозировали рост доли газа в мировом энергобалансе

      Подписано соглашение о выпуске премиальных Aurus

      В ДНР сообщили об отступлении ВСУ из Георгиевки

      В Windows 10 появятся новые функции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше