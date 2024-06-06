Шойгу заявил об угрозе закрепления США и Великобритании в Афганистане

Шойгу: США и Великобритания стремятся закрепиться в Афганистане

США и Великобритания стремятся закрепиться в Афганистане и в целом в данном регионе. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках проходящего в Алма-Ате заседания Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает ТАСС.

«Вызывает глубокую обеспокоенность положение в Афганистане. Наблюдается стремление англосаксов закрепиться в регионе после позорного бегства из страны», — рассказал он.

Шойгу также подчеркнул, что в регионе наблюдается рост террористической угрозы. В частности, он указал на прибытие в Афганистан террористов из Сирии и Ирака. По его словам, они наращивают инфраструктуру и базы подготовки для совершения терактов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москве необходимо выстраивать отношения с афганским исламистским движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), указав, что соответствующие для этого контакты есть.