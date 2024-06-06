Система ПВО сработала над российским регионом

Минобороны России: ПВО уничтожила дрон ВСУ в небе над Белгородской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России, заявление приводится в Telegram-канале ведомства.

Согласно сообщению оборонного ведомства, средства ПВО сработали около 15:10 по московскому времени (совпадает с местным). «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — рассказали в Минобороны.

Это не первый случай атаки Белгородской области за 6 июня — утром в небе над российским регионом сбили шесть дронов, а после — еще пять. Таким образом, уничтоженный дрон стал двенадцатым, запущенным ВСУ в сторону Белгородской области.

В начале мая Россия начала наступление в Харьковской области. Как объяснял президент Владимир Путин, это необходимо для создания санитарной зоны, которая обезопасит приграничные регионы России от атак со стороны Украины.