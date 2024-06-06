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11:28, 6 июня 2024Из жизни

Таксист спас пенсионерку от избивавшего ее голого юноши

В США таксист выстрелил в избивавшего 60-летнюю пенсионерку мужчину

Кадр: OnScene.tv

В США таксист выстрелил в голого 20-летнего мужчину, который избивал пенсионерку на улице, и спас ее. Об этом сообщает KABC-TV.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 июня, в городе Стэнтон, штат Калифорния. Как рассказали свидетели, около 20:00 они заметили на улице юношу, который избивал 60-летнюю женщину. «Я видел, как мужчина бил женщину. Сел на нее сверху и бил. Я закричал в окно: "Эй, а ну слезь с нее!", а когда выбежал, он уже кидался на машину. Он был полностью голый», — рассказал очевидец.

Оказалось, что свидетелем нападения также стал молодой водитель такси, который только что высадил клиента. Он тоже начал кричать на агрессивного мужчину, и тот бросился на него. Как рассказали в полиции, «в какой-то момент прозвучали выстрелы».

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Таксист дождался полицейских рядом с раненым злоумышленником. Его доставили в больницу в стабильном состоянии. Пострадавшую женщину отпустили с места происшествия. Мотивы преступления пока неизвестны. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в США девушка покусала полицейских во время ареста. Ее пытались задержать за магазинную кражу.

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      Никита Савин
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