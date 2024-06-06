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13:47, 6 июня 2024Наука и техника

Опровергнут популярный миф об ощущении вкуса

Опровергнут популярный миф о вкусовых зонах языка

Фото: Lukas Beer / Unsplash

Ученые Национального института старения (NIH) опровергли популярный миф, что язык имеет определенные области, отвечающие за ощущение какого-либо конкретного вкуса. Результаты исследования опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.

Предполагается, что вкусовые рецепторы на языке организованы по типу чувствительности: например, кончик языка отвечает за ощущение сладкого, бока — соленого, а задняя часть — горького. Однако обзор научной литературы, посвященной рецепторам вкуса, показал, что реальная картина гораздо сложнее.

Оказалось, что разные вкусы могут ощущаться в различных частях языка, а не строго по определенным зонам, как описывалось в старых учебниках. Кроме того, клетки с вкусовыми рецепторами расположены не только на языке или в ротовой полости, но некоторые из них есть в мозге, легких, некоторых мышцах, в щитовидной и поджелудочной железе и даже в печени. Так, клетки, выстилающие кишечник, реагируют на присутствие сахара и посылают сигналы в мозг, чтобы подготовить другие органы к переработке питательных веществ.

Кроме того, вкусовые рецепторы помогают выбирать не только вкусную, но и питательную пищу, что предотвращает потребление токсичных веществ. Таким образом, реакция на сладкое объясняется тем, что оно содержит большое количество калорий и с меньшей вероятностью причинит вред.

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      Александр Еникеев
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