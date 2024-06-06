Украина выпустила десятый за день беспилотник по российскому региону

Минобороны России: силы ПВО сбили над Белгородской областью еще два беспилотника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Белгородской области еще двумя беспилотниками. Об этом Минобороны России сообщило в Telegram-канале.

Там уточнили, что дроны самолетного типа были сбиты в период с 12.00 до 13.20 по московскому времени. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Всего за 6 июня над регионом сбили десять беспилотников. Утром сообщалось о шести перехваченных летательных аппаратов, затем средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два дрона.

Помимо Бегородской области, ВСУ также пытались атаковать Ростовскую область — по региону выпустили противокорабельную ракету «Нептун». Также под удар попал Крым, где сбили 13 беспилотников.