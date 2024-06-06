В Кургане власти вынудили семью с разрушенным паводком домом снимать жилье

В Кургане жителям разрушенного паводком дома отказали в жилищном сертификате

В Кургане власти отказали семье с двумя детьми, дом которой был разрушен паводком, в жилищном сертификате и тем самым вынудили их снимать квартиру. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

Речь идет о жителях садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Дрожжевик». Их дом сильно пострадал из-за паводка: по всей постройке пошли трещины, а под пол попала вода, которая до сих пор не ушла. По словам супруги собственника, им выплатили лишь 60 тысяч рублей компенсации за ущерб, нанесенный стихией, так как у них через улицу есть еще дом. Однако и он тоже оказался непригодным для проживания после наводнения. Помимо этого, им отказали в капитальном ремонте, поскольку муж женщины не прописан в построенном им доме. Она рассказала, что они не успели зарегистрировать его по месту проживания из-за того, что не предполагали, что паводок окажется настолько сильным.

В результате семья не смогла жить в разрушенном доме и стала арендовать квартиру. «Не знаем теперь, что делать, куда обращаться. Хотим быстро восстановиться и прийти домой. Это наш дом, это наш труд, мы с мужем его вдвоем строили. (...) Некуда идти, ситуация так сложилась, что прямо некуда идти», — плачет жительница Кургана. В данный момент их семья готовит документы в суд.

Ранее в июне стало известно, что правительство РФ выделит пострадавшим от паводка в Оренбуржье более 4,8 миллиарда рублей.