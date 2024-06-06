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14:59, 6 июня 2024Бывший СССР

В Раде заявили о наличии пропасти между солдатами и генералами ВСУ

Депутат Рады Горбенко: между солдатами и генералами ВСУ существует пропасть

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Между рядовыми солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и генералами, а также представителями Генштаба существует пропасть. Об этом завил депутат Верховной Рады Руслан Горбенко, передает ТАСС.

Парламентарий признал, что военнослужащие на фронте давно ожидают принятия закона о демобилизации. Однако он опасается, что массовое увольнение солдат ВСУ вызовет дефицит кадров в армии.

Ранее на Украине возмутились отказом Нацгвардии от демобилизации военнопленных. В воинские части поступил документ, в котором указано, что увольнению подлежат только освобожденные после 18 мая 2024 года.

До этого в стране вступил в силу закон о мобилизации, предусматривающий ограничение прав граждан за уклонение от призыва. При этом демобилизация в документе не предусмотрена.

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      Илья Таксюр
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